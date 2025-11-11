Paraná confirma nova morte causada por tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (11/11), a sétima morte em decorrência do tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A vítima mais recente é José Eronides de Almeida, de 70 anos, que faleceu no sábado (8/11) em razão de uma insuficiência cardíaca aguda.

O caso não havia sido incluído na contagem oficial de mortes, pois a notificação feita pelo município classificava o falecimento como consequência de estresse pós-traumático relacionado ao desastre. Após reavaliação técnica e confirmação do vínculo com o evento climático extremo, o óbito passou a constar no balanço estadual da Sesa.

Com essa atualização, o número total de mortes causadas pelos tornados que atingiram o Paraná chega a sete: seis em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava, cidade onde o fenômeno foi classificado como F2 na escala Fujita, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Confira a lista das mortes:

Jose Neri Geremias, 53 anos (Guarapuava)

Jose Gieteski, 83 anos

Adriane Maria de Moura, 47 anos

Claudino Paulino Risse, 57 anos

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos

Julia Kwapis, 14 anos

Segundo a Sesa, 835 pessoas receberam atendimento médico desde o desastre. Vinte seguem internadas, sendo 11 em Guarapuava, quatro no Hospital São Vicente de Paulo e sete no Hospital Santa Tereza. Em Laranjeiras do Sul, há seis pacientes hospitalizados, três no Hospital São Lucas e três no Instituto São José. Outros três permanecem no Hospital Universitário de Cascavel.

O Simepar confirmou ainda que o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, classificado como F3 na escala Fujita, também afetou o município vizinho de Porto Barreiro, com menor intensidade. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi completamente devastada, com centenas de residências destruídas e estruturas públicas comprometidas.

