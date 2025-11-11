Após ciclone, novo sistema de baixa pressão chega ao Paraná nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de sexta-feira (14/11), um novo sistema de baixa pressão atmosférica entra em atuação sobre o Paraná: um cavado meteorológico. Embora seja um fenômeno diferente do ciclone extratropical que deu origem às supercélulas e tornados no estado, o cavado também deve provocar instabilidades, pancadas de chuva e períodos de precipitação intensa em várias regiões. Mas e previsão do tempo para Curitiba, como fica?

As mudanças no tempo começam já nesta quarta-feira (12/11), com o avanço de áreas de instabilidade vindas da Argentina e do Paraguai. Esse sistema de baixa pressão se soma à influência de uma frente fria vinda do oceano, o que aumenta as chances de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas, especialmente nas regiões Oeste e Sul do estado.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário deve se intensificar ao longo da semana. “A tendência é termos uma virada de tempo na quinta-feira, quando chega mais uma frente fria trazendo mais ocorrências de chuvas e trovoadas, sem expectativa de fortes temporais”, explica.

Com a passagem dessa frente fria e a formação do cavado, o tempo permanece instável entre quinta e sábado (15/11), com possibilidade de chuva em todas as regiões do Paraná. O fenômeno não atuará de forma isolada. Ele também deve se estender por todo o Sul do país e alcançar áreas da Argentina e Paraguai.

Ciclone x cavado: qual a diferença?

Apesar de ambos estarem associados a sistemas de baixa pressão, há diferenças importantes entre eles. O ciclone é um sistema fechado e circular, onde o ar converge para o centro, podendo gerar ventos fortes e tempestades severas. Já o cavado meteorológico é uma área alongada de baixa pressão, que favorece a formação de nuvens e chuvas, mas sem o mesmo potencial destrutivo dos ciclones.

De acordo com o Simepar, novos sistemas com intensidade semelhante aos que causaram os tornados recentes não são esperados neste momento. Mesmo assim, o órgão recomenda que a população mantenha atenção aos alertas da Defesa Civil Estadual, já que o volume de chuva pode causar alagamentos pontuais e outros transtornos.

Previsão do tempo para Curitiba: Sol e frente fria chegando

Segundo o Simepar, Curitiba deve ter uma terça-feira com tempo aberto e solzão reinando no céu, com temperaturas entre os 10 e 22ºC. Este tempo limpo segue na quarta-feira (12/11), quando a máxima alcança os 26ºC. Como o Simepar alertou, a virada no tempo em Curitiba começa na quinta-feira, quando está previsto chuva acumulada de 22,2 mm.

