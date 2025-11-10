21 pacientes ainda seguem internados após tornado no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Guarapuava concentra o maior número de pacientes hospitalizados após o temporal que atingiu a região. Dos 21 internados, 13 estão na cidade: seis no Hospital São Vicente de Paulo e sete no Hospital Santa Tereza, conforme informou a Secretaria da Saúde na tarde desta segunda-feira (10/11).

Em Laranjeiras do Sul, cinco pessoas continuam recebendo cuidados médicos: duas no Hospital São Lucas e três no Instituto São José. Já em Cascavel, três pacientes permanecem no Hospital Universitário.

Os hospitais seguem realizando atendimentos com os insumos e medicamentos enviados pela Sesa durante o fim de semana. A operação de abastecimento emergencial foi coordenada pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Centro de Operações de Medicamentos e Produtos (Comp).

Ao todo, a Secretaria da Saúde contabilizou 835 atendimentos relacionados ao evento climático e confirmou seis mortes: cinco vítimas eram de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava.

Em Laranjeiras do Sul, foram realizados 143 atendimentos na UBS Dr. Felipe de Sio, 138 no Hospital São Lucas e 455 no Instituto São José. A Faculdade Campo Real registrou 18 atendimentos e o Samu foi acionado 81 vezes na cidade.