Van envolvida em acidente gravíssimo na BR-376 levava família pro Beto Carrero

As vítimas do grave acidente envolvendo dois caminhões e uma van no quilômetro 667 da BR-376, em Guaratuba, na manhã desta quarta-feira (12/11), estavam a caminho do parque Beto Carrero World, em Santa Catarina. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC TV, a van havia saído de Prudentópolis, no Centro-Sul do Paraná, e transportava 17 integrantes de uma mesma família.

>> Heroico: ferido, motorista de van acidentada na BR-376 salva 15 passageiros antes de incêndio

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuam no local para apurar as causas do acidente e auxiliar no atendimento às vítimas. A colisão aconteceu por volta das 4h40, em um ponto conhecido como Curva da Santa, trecho perigoso, sem acostamento, com curva sinuosa e que, no momento do acidente, tinha obras de recapeamento.

Óbito no local e feridos resgatados

De acordo com a PRF, o motorista de um dos caminhões morreu ainda no local. Outros 14 passageiros ficaram feridos. Um jovem de 21 anos e uma criança foram socorridos em estado grave e encaminhados a hospitais da região. Os demais tiveram ferimentos leves e também receberam atendimento médico.

O trecho onde ocorreu o acidente faz parte do principal corredor de ligação entre o Paraná e Santa Catarina, conectando a BR-376 à BR-101, rodovia que dá acesso ao litoral catarinense e à cidade de Penha, onde fica o parque de diversões. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

