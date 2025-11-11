Pilarzinho vai ganhar novo supermercado construído do zero em 2026

Uma nova unidade do Festval está em construção no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Diferente das inaugurações recentes, que costumavam aproveitar prédios de antigos supermercados ou estruturas tradicionais da cidade, o novo empreendimento está sendo erguido do zero, em um terreno sem quaisquer construções.

O supermercado ficará localizado na Rua Amauri Lange Silvério, nas proximidades do prédio do Corpo de Bombeiros. As obras já estão em andamento, mas os moradores da região ainda terão que esperar um pouco para fazer as primeiras compras. A inauguração está prevista apenas para o segundo semestre de 2026.

A unidade mais recente inaugurada pelo grupo foi a do Juvevê, aberta em 23 de outubro. O espaço faz parte das quatro lojas herdadas da rede Nacional, adquirida pelo Festval em dezembro de 2024. Além do Juvevê, as outras estão localizadas no Bacacheri, no Rebouças (Praça Ouvidor Pardinho) e no Centro (Praça Osório).

O grupo também investe em outra obra de grande porte na capital. No Bacacheri, está em construção uma nova loja no terreno onde funcionava o antigo Moinho Curitibano, na Rua Nicarágua. O empreendimento deve funcionar como uma das âncoras de um futuro centro comercial, projetado para revitalizar a região e impulsionar o comércio local.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉