Novo hospital de Pinhais abre processo seletivo para preencher 150 vagas

Com inauguração prevista para dezembro, o Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, abriu 150 vagas para compor o quadro inicial de colaboradores. O processo seletivo é gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), organização social responsável pela gestão dos serviços assistenciais da unidade.

As atividades dos profissionais contratados começam já no dia 24 de novembro (segunda-feira), com etapas de treinamento e integração antes do início efetivo dos atendimentos. As oportunidades abrangem diferentes áreas técnicas e administrativas. Confira, abaixo, os cargos disponíveis:

Enfermeiro(a)

Técnico(a) de Enfermagem

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo(a)

Nutricionista

Técnico(a) em Nutrição

Psicólogo(a)

Assistente Social

Farmacêutico(a)

Analista de estoque

Analista de DP (Departamento Pessoal)

Analista de contratos

Analista de faturamento

Almoxarife

Assistente administrativo

Auxiliar administrativo

Auxiliar de farmácia

Técnico(a) em segurança do trabalho

Jovem Aprendiz

Os interessados devem cadastrar o currículo exclusivamente pela plataforma BURH, onde ocorre todo o processo seletivo. As vagas são no regime CLT e oferecem benefícios como auxílio alimentação e convênios para descontos.

Novas contratações em breve

Além desse processo seletivo inicial, está prevista uma segunda etapa de contratações, que deve elevar o quadro total para cerca de 300 profissionais atuando no Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco. A nova fase ainda não tem data definida, mas deve ocorrer após a consolidação das primeiras equipes de trabalho e o início das operações.

De acordo com a legislação vigente, servidores municipais de Pinhais e profissionais vinculados a empresas terceirizadas que prestam serviços à Prefeitura não poderão participar do processo. As contratações de médicos e profissionais de radiologia ocorrerão em momento posterior, por meio de cotação entre empresas especializadas, seguindo os trâmites legais da gestão por parceria público-privada.

Hospital vai ser referência em atendimento pelo SUS

A inauguração do novo hospital marca um avanço histórico na rede pública de saúde do Paraná. O empreendimento será o primeiro hospital do estado construído dentro de um modelo de Parceria Público-Privada (PPP), o que permite unir investimentos privados e gestão pública para ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Localizado no centro de Pinhais, o hospital contará com 14.236,42 m² de área construída e 90 leitos, dos quais 20 serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), incluindo 10 leitos neonatais. Todo o atendimento será exclusivamente voltado a pacientes do SUS, reforçando o compromisso com o acesso gratuito e universal à saúde.

O consórcio Saúde Pinhais, responsável pela construção e operação do hospital, é formado por cinco empresas e liderado pela Supramed e pela Sial. O projeto, além de ampliar a oferta de leitos hospitalares, inclui modernas instalações, equipamentos de última geração e ambientes planejados para humanização do atendimento.

As obras começaram em 6 de junho de 2023, após a assinatura da ordem de serviço que deu início à fase de fundações. O contrato de concessão administrativa do consórcio Saúde Ltda., vencedor da licitação, tem prazo de 35 anos e prevê investimentos que ultrapassam R$ 1,2 bilhão ao longo desse período.

