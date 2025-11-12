Orla da Praia Mansa também pode ser revitalizada; veja vídeo de proposta

Um novo projeto de revitalização pode transformar a Praia Mansa, em Caiobá, um dos locais mais procurados por turistas e veranistas que vão ao Litoral do Paraná. A proposta prevê a requalificação total da região – sem engorda da praia, já que a faixa lá tem um bom tamanho – com novas pistas de caminhada, parques e espaços de convivência, além de quiosques e também a integração com a Praça Dante Luiz Júnior, que fica a uma quadra da praia.

Um vídeo foi divulgado página Matinhos 24Hrs no Facebook. Nele, além de uma breve história de Matinhos e da região – desde a colonização e emancipação da cidade – há projeções de como ficaria a nova orla da Praia Mansa, com simulações dos novos atrativos.

Veja no vídeo abaixo a parte que mostra o que seriam os novos atrativos.

A reportagem procurou o Governo do Paraná para saber mais sobre o eventual projeto e a veracidade das informações do vídeo. A assessoria de imprensa encaminhou a seguinte nota: “A Secretaria de Estado do Planejamento informa que existem conversas em torno de uma possível revitalização da Praia Mansa de Caiobá, mas ainda nada concretizado. O vídeo mencionado não é oficial, inclusive a logo que consta na imagem está desatualizada”.

O Governo do Paraná tem investido milhões de seu orçamento para transformar o litoral. A revitalização da orla de Matinhos, do Morro do Boi (ao lado da Praia Mansa) até o Balneário de Praia Grande, com a engorda da faixa de areia, é um sucesso. Estão em andamento a revitalização da orla de Pontal do Paraná, assim como a de Guaratuba, além da construção da Ponte de Guaratuba, que vai facilitar o trânsito e atender a um anseio histórico dos moradores e veranista da região.