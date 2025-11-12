Imóveis históricos do Centro são revitalizados para projeto da Rua da Memória

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cenário histórico do Largo da Ordem está ficando “de cara nova”. Os dois casarões históricos localizados na Rua João Bonifácio, na esquina com a Travessa Nestor de Castro, estão sendo revitalizados como parte do projeto para recuperar a região central.

O trabalho começou na sexta-feira (7/11), quando equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizaram a limpeza dos azulejos do painel do artista curitibano Poty Lazzarotto, que embeleza a fachada do sobrado de três andares voltado para a Travessa Nestor de Castro. Os painéis do artista localizados do outro lado da via também foram limpos.

Com andaimes já montados, os trabalhos de pintura externa dos casarões avançam rapidamente. A reforma interna teve início em 27 de outubro, enquanto na segunda (10/11) e terça-feira (11/11), as equipes contratadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente prepararam as paredes externas, lixando e raspando as superfícies para receber a nova pintura.

Foto: Ricardo Marajó | SECOM Foto: Ricardo Marajó | SECOM Foto: Ricardo Marajó | SECOM Foto: Ricardo Marajó | SECOM

A revitalização integra o programa Rosto da Cidade, que busca valorizar a arquitetura de prédios e monumentos por toda Curitiba. O programa recuperou 156 imóveis, sendo 130 particulares e 26 públicos.

Rua da Memória

As intervenções fazem parte do projeto da Rua da Memória, que transformará a região. Na primeira etapa, após adequação do terreno, serão instaladas estruturas temporárias de paisagismo, com jardinetes e floreiras que, além de renovar visualmente o entorno, contribuirão para aumentar a permeabilidade do solo e melhorar a drenagem urbana.

Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o projeto da Rua da Memória integra as ações estruturantes para requalificar a área central, com foco na sustentabilidade urbana, preservação do patrimônio histórico e retomada do uso qualificado dos espaços públicos. Os terrenos utilizados foram declarados de utilidade pública em 2022, permitindo o início das intervenções preparatórias.

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) prepara a manutenção dos dois sobrados, que receberão atividades do Solar do Barão, que será desativado para restauro. A reforma incluirá modernização completa da parte elétrica, instalação de rede de informática e pintura geral. Até o final do ano, os espaços estarão prontos para abrigar os Ateliês de Gravura, equipe administrativa, de educação patrimonial, entre outras atividades.

Os dois imóveis são exemplares típicos da arquitetura do final do século 19 e começo do 20, com características ecléticas, platibandas, ornamentos nas fachadas e construídos parede a parede, seguindo o ordenamento urbano dos tempos coloniais.