“Festa de polaco” celebra imigração polonesa com pierogi e grandes shows na Grande Curitiba

Entre os dias 21 e 23 de novembro, Araucária será palco da ExpoFest, evento promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SMCT), com apoio da Câmara Municipal. A festa, conhecida como “Festa de polaco”, celebra a herança dos imigrantes e reúne grandes shows nacionais, gastronomia típica e atrações culturais no Parque Cachoeira, na Região Metropolitana de Curitiba.

A programação musical começa na sexta-feira (21), às 19h, com Isah Bueno abrindo o palco. O encerramento da noite fica por conta do grupo paulista Sambô, às 21h, que promete animar o público com versões em pagode de clássicos do rock. Já no sábado (22), a festa segue com Bruno Scandalli, às 19h, e o show nacional da banda Traia Véia, às 21h.

O domingo (23) marca o encerramento da ExpoFest com uma programação diversificada: às 16h, sobe ao palco o projeto Garoto Cidadão; em seguida, Bia Socek (17h) e Bachega (18h) preparam o público para o grande show de Edson & Hudson, às 21h. A dupla promete encerrar o evento em grande estilo com sucessos como “Azul”, “Deixa Eu Te Amar” e “Galera Coração”.

Além da música, o destaque das três noites será o pierogi, prato típico polonês que simboliza a cultura local. O Parque Cachoeira contará com área de expositores dedicados ao turismo rural, ao artesanato e à culinária, além de uma praça de alimentação com food trucks e uma feira de adoção de animais.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Gláucio Karas, a ExpoFest vem para se firmar como um novo marco no calendário de eventos da cidade. “Criamos uma festa nova para celebrar outras três atividades de destaque na nossa cidade, o turismo rural, o artesanato e o pierogi. E tudo isso com muita animação e a presença de grandes artistas nacionais e locais. Os bons tempos estão de volta a Araucária, e eles vieram para ficar”, afirmou.

A entrada para o evento será solidária. A Secretaria Municipal de Assistência Social receberá alimentos não perecíveis na portaria, que serão destinados ao banco de alimentos da cidade.

Serviço

Expofest Araucária

Data: 21 a 23 de novembro

Local: Parque Cachoeira, localizado na Rua Ceará, em Araucária

Entrada solidária com 1kg de alimento não-perecível