Pizza de Panetone? Novidade promete ser a sensação em 2025

O Natal de 2025 chega com um sabor inusitado que promete mexer com as tradições: a pizza de Panetone. A novidade da Pitoresca Pizza une o clássico natalino com a paixão nacional pelas redondas, em uma mistura que já está dando o que falar na capital paranaense.

Para quem curte inovação, a casa traz três versões que são pura tentação: o tradicional Panetone, o irresistível Chocotone e o sofisticado Panetone Gourmet. E o melhor? Dá para pedir todos os dias da semana via delivery.

A Pitoresca não é de brincadeira quando se trata de tamanho. A pizzaria é conhecida por ter a maior pizza de Curitiba, a famosa “Trem”, com impressionantes 72 centímetros e 32 pedaços. Mas não é só no tamanho que eles se destacam. O processo de preparo é artesanal, com fermentação cuidadosa e cremes elaborados com ingredientes selecionados a dedo.

Os sócios Jessica Liu e Henrique Kuntzler explicam que queriam mais do que uma simples sobremesa. “Queríamos que cada pizza fosse mais do que uma sobremesa especial. Que tivesse alma, que remetesse a lembranças inesquecíveis de Natal e despertasse o prazer de compartilhar”, contam os sócios.

Essa dedicação se reflete nas avaliações: são mais de duas mil, com nota média de 4,9 – coisa rara no mercado de delivery! Para manter esse padrão, a casa investe pesado em treinamento, embalagens exclusivas e bags que garantem que a redonda chegue quentinha e perfeita na sua casa.

Só no último ano, venderam mais de 50 mil pizzas. Isso equivale a 35 quilômetros de massa esticada. Para você ter uma ideia, daria para cobrir 2,7 campos de futebol ou encher 15 piscinas olímpicas de sabor. Essa é só pros antigos mesmo!

E aí, vai encarar qual sabor?

Pizza de panetone gourmet. Foto: Divulgação

Chocotone: aqui o Creme de Panetone encontra Gotas de Chocolate Gourmet, resultando numa textura aveludada que inevitavelmente deixa o sorriso escapar.

Panetone Gourmet: uma composição sofisticada que mistura Creme de Panetone, farofa crocante de castanhas, toque de açúcar confeiteiro, lascas de chocolate gourmet e cereja. Um trocadilho maroto entre texturas e sabores que traduz o Natal na sua versão mais chique.

Panetone Tradicional: inspirada no sabor que atravessa gerações, a receita traz Creme de Panetone e frutas cristalizadas natalinas, trazendo de volta aquele aroma que lembra a ceia na casa da vó.

Para mais informações, é só seguir o @pitorescapizzaria. Entregam em toda a cidade e, para quem prefere retirar, o endereço é Rua Jacarezinho, 806 – Mercês. Pedidos pelo Whatsapp 41 3203-7199.