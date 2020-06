Nesta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), notificou 832 novos casos de coronavírus no Paraná e 20 óbitos por conta da doença. Com isso, o Paraná registra desde o início da pandemia de Covid-19, até aqui, 11.919 casos e 406 mortes. A média é de 121 confirmações por dia. Atualmente, 406 vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), estão ocupadas, o que representa 54% da capacidade. Continuam em investigação 5.183 casos suspeitos, enquanto 48.488 testes já foram descartados. São 3.551 recuperados da doença em todo território paranaense.

LEIA MAIS – Curitiba registra três mortes e 54 novos casos de covid-19; lockdown nos próximos dias “só se houver uma catástrofe”

Entre as vítimas recentes, 9 mulheres e 11 homens, com idades que variam de 26 a 88 anos. Os óbitos foram registrados entre os dias 9 e 18 de junho. Cinco dos pacientes residiam em Curitiba, quatro em Londrina, dois em Cascavel e São José dos Pinhais. Uma nova morte foi constatada em cada um dos seguintes municípios: Bom Jesus do Sul, Colombo, Francisco Beltrão, Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Toledo e Umuarama. O boletim da Sesa também mostra, em conta separada, que houve a confirmação de 140 casos e 8 óbitos de residentes de fora. Confira a evolução de casos do coronavírus no Paraná.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?