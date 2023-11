Paraná terá 164 voos extras da Latam; saiba os destinos

A Latam programou 164 voos extras com origem ou destino nos aeroportos de Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel e Maringá, entre 1º de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, na comparação com a operação regular dos meses de outubro e novembro deste ano.

A companhia prevê transportar no Paraná durante o período das férias de fim de ano um total de 522 mil passageiros em mais de 4,2 mil pousos e decolagens, um volume de voos que será 30% maior do que na alta temporada 2022-2023.

Na alta temporada 2023-2024, a Latam vai operar voos diretos entre Curitiba e outros sete aeroportos: São Paulo/Congonhas (58 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (41 voos semanais), Brasília (12 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (12 voos semanais em dezembro), Santiago (3 voos semanais), Porto Alegre (1 voo diário) e Foz do Iguaçu (1 voo diário).

Já em Foz do Iguaçu irá operar voos diretos de/para outros três aeroportos: São Paulo/Guarulhos (21 voos semanais), São Paulo/Congonhas (14 voos semanais) e Curitiba (1 voo diário). Em Londrina serão operados voos diretos de/para outros dois aeroportos: São Paulo/Guarulhos (21 voos semanais) e São Paulo/Congonhas (12 voos semanais). E para São Paulo/Guarulhos serão operados 14 voos semanais a partir de Maringá e 9 voos semanais a partir de Cascavel.

No total, a Latam programou 3 mil voos extras para a alta temporada de fim de ano em toda a sua operação aérea no Brasil.

