A Secretaria de estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta quarta-feira (22), novo boletim epidemiológico registrando 2.366 novos casos de coronavírus no Paraná, além de 71 óbitos por causa da Covid-19. É o maior número de vítimas contabilizado de um dia para o outro desde o início da pandemia. O total de confirmados no estado é de 59.269 e o de mortes, 1.467.

Seguem internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 770 pacientes adultos, o que equivale a 76% da ocupação das vagas ofertadas pelo SUS em território paranaense. O número de leitos de UTIs, que vem sendo aumentado gradativamente, passou de mil pela primeira vez. Ainda estão sendo investigados 8.322 pacientes, enquanto já foram descartados 159.711 testes. São 22.894 recuperados da Covid-19 no Paraná.

As novas vítimas são 24 mulheres e 47 homens, com idades que variam de 28 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 29 de junho a 22 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (18), Cascavel (6), Campo Largo (5), Pinhais (4), São José dos Pinhais (3), Maringá (3), Colombo (2), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (2), Itambé (2), Paranavaí (2), Quatro Barras (2), Toledo (2), Almirante Tamandaré, Assis Chateaubriand, Campo do Tenente, Cornélio Procópio, Curiúva, Goioerê, Icaraíma, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Medianeira, Paranaguá, Pato Branco, Santa Helena, Santa Mariana, São João do Ivaí, Telêmaco Borba e Umuarama. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.