Ainda com efeitos da onda de frio no Paraná, a quinta-feira (12) vai ser gelada na maioria dos municípios, com possibilidade de geada em alguns locais. Dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chamam atenção para a condição durante a madrugada desta quinta.

Um comunicado amarelo indica perigo potencial de geada em partes da Região Metropolitana de Curitiba, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Norte Pioneiro Paranaense.

O aviso válido entre 4 horas e 7 horas de quinta (12) e aponta temperatura mínima até 3ºC nessas regiões.

Já um segundo alerta do Inmet, de cor laranja, informa possibilidade de geada mais forte nas cidades do Sudeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense, como General Carneiro e Palmas. Nesses locais há risco de perda de plantações, com temperatura mínima entre 3ºC e 0ºC.

Quinta-feira deve ser o dia mais frio do Paraná nesta semana

Meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Reinaldo Kneib afirma que a quinta-feira (12) deve ser o dia mais gelado desta onda de frio.

“Temperaturas negativas podem ser registradas no Centro-Sul do estado, como Guarapuava, Palmas e General Carneiro. Na Região Metropolitana de Curitiba vai fazer bastante frio, temperaturas próximas dos 5ºC, até um pouco abaixo no entorno”, relata o meteorologista.

Na sexta-feira vai ter geada no Paraná?

Kneib revela que na sexta-feira (13) a massa de ar frio começa a perder força no Paraná. “Naturalmente é assim que funciona. Ela [massa de ar frio] chega, se estabelece, provoca um frio rigoroso e depois vai perdendo força, se afastando para o oceano”, diz o meteorologista.

Portanto, na sexta-feira as temperaturas ficam um pouco mais agradáveis, em comparação com a quinta-feira.

Chuva volta no sábado

Já no sábado (14) retorna a previsão de chuva no Paraná. “Estamos em um período instável na atmosfera. Tem umidade sendo transportada da região do Paraguai, amazônica, para o sul do país. Isso contribui para a formação de mais uma frente fria entre o sábado e o domingo. Por isso que as chuvas retornam durante o final de semana”, explica o meteorologista do Simepar.

Kneib também completa que essas mudanças são típicas do inverno. De acordo com o especialista, é natural a passagem de massas de ar frio que duram entre dois e três dias, seguidas por dias de temperaturas mais amenas, até a chegada de uma próxima onda de frio.