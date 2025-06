Perpétuo Socorro vira ponto de vacinação contra gripe nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no Alto da Glória, em Curitiba, abrirá suas portas como ponto de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (11). A ação, realizada em parceria com a Prefeitura de Curitiba, acontecerá das 8h às 20h, aproveitando o intenso fluxo de fiéis que frequentam as tradicionais novenas de quarta-feira.

A vacinação será realizada na Praça Portugal, espaço que fica ao lado do Santuário, e estará disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Não é necessário agendamento prévio para receber a dose.

As quartas-feiras são dias de grande movimento no Santuário, que recebe milhares de devotos distribuídos em 17 horários de novena, com missas às 7h, 12h e 21h, e celebrações de hora em hora das 6h às 22h.

“A missão do Santuário Perpétuo Socorro também passa pelo cuidado com a vida. Por isso, abrir espaço para a vacinação é uma forma concreta de evangelizar com gestos de amor e responsabilidade”, destaca o redentorista padre Joaquim Parron.

A iniciativa acontece em momento estratégico, poucos dias antes da 65ª Festa da Mãe do Perpétuo Socorro, que será celebrada de 18 a 27 de junho. O evento religioso deve reunir mais de 100 mil pessoas e contará com programação especial, incluindo procissão, bolo gigante de 65 metros e arrecadação de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Para quem deseja se vacinar, basta comparecer ao local com documento de identificação. A campanha busca ampliar a cobertura vacinal contra a gripe, aproveitando um espaço que já faz parte da rotina de muitos curitibanos.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (41) 3253-2031.

Serviço:

Vacinação contra a gripe no Santuário Perpétuo Socorro

Data: Quarta-feira, 11 de junho de 2025

Horário: Das 8h às 20h

Público-alvo: Toda a população a partir dos 6 meses de idade

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória.

Informações: (41) 3253-2031.