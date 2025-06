Motociclista ferido e motorista fujão! Flagra revolta população em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido, na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Água Verde, em Curitiba. O que mais chamou atenção de quem passava pelo local e da vizinhança foi a omissão de socorro por parte do motorista do veículo.

O acidente aconteceu na esquina da Bento Viana com a Av. Silva Jardim, no bairro Água Verde. De acordo com uma testemunha, o motoqueiro estava na faixa do meio (que pode seguir em frente ou virar a esquerda) e um carro ia pela faixa esquerda. O motociclista fez a conversão à esquerda e o carro seguiu reto quando aconteceu o a colisão.

“Detalhe: passou por cima e foi embora. E da forma que passou por cima, teve como sentir sim. Fomos ajudar o motoqueiro, a moto caiu por cima dele, senão, estaria morto agora. Fiquei revoltada com a omissão de socorro”, disse a leitora da Tribuna testemunha do acidente e que não quis se identificar.

É crime!

Omissão de socorro é crime conforme prevê o código de trânsito brasileiro. O artigo 304 define que o condutor que, na ocasião de um acidente, não presta imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, não solicitar auxílio da autoridade pública, comete um crime. A omissão de socorro também é um crime previsto no Código Penal, no artigo 135, com penas de detenção de 1 a 6 meses ou multa.

