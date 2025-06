Mega apreensão em Curitiba: PM intercepta caminhonetes com droga da pesada

Uma mega apreensão foi feita pela Polícia Militar em Curitiba: 800 kg de pasta base de cocaína foram interceptados após em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (11). É a maior apreensão da droga, em 2025, na capital.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação já tinha informações desde a noite de terça-feira (10), de que a droga sairia do interior do Paraná e viria para a capital. A abordagem aconteceu no bairro Tatuquara.

As equipes policiais se revezaram durante toda a madrugada. A droga estava separada em duas caminhonetes.

“Estima-se que tenha algo em torno de 800 quilos de cocaína pasta base de cocaína. Do jeito que ela foi localizada e embalada, tudo leva a crer que essa droga seria exportada. A pasta base é cocaína pura, então provavelmente ainda iriam misturar o que renderia muito mais do que foi apreendido”, afirmou o Coronel Fávaro, da PMPR

Os dois homens que dirigiam os veículos não deram detalhes, apenas disseram que estavam transportando a droga. Ambos já tem passagem pela polícia pelos crimes de roubar, tráfico e demais crimes relacionados ao tráfico de drogas.

