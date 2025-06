Sorte passa perto! Quatro curitibanos chegam à beira do prêmio da Mega Sena 2874

A sorte deu uma passadinha em Curitiba na noite desta terça-feira (10), mas acabou faltando aquele empurrãozinho final! A Mega-Sena 2874 não premiou ninguém na faixa principal e o prêmio acumulou para um montante que faz brilhar os olhos de qualquer apostador: R$ 90 milhões estão reservados para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (12).

Mas nem tudo são lamentos na capital paranaense. Quatro apostas feitas por aqui bateram na trave e acertaram cinco dos seis números do resultado da Mega Sena 2874: 04, 05, 09, 17, 49 e 53.

Cada um desses apostadores vai embolsar um prêmio de R$ 29.299,33. Não é aquela bolada que muda a vida, mas já dá para realizar alguns sonhos, não é mesmo?

Entre os sortudos da capital, todos fizeram apostas simples, daquelas tradicionais de seis números, em lotéricas espalhadas pela cidade.

Aliás, a Mega Sena 2874 premiou um total de 133 apostas com a quina em todo o Brasil. Além disso, mais de 9.080 apostadores acertaram quatro números e vão receber prêmios que variam entre R$ R$613,09 e R$ 1.839,27.

Próximo sorteio da Mega Sena tem R$ 90 milhões em jogo

E o futuro? Bem, ele reserva R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas no próximo sorteio da Mega, marcado para quinta-feira (12). Vale lembrar que as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, seja nas tradicionais casas lotéricas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

A aposta simples, aquela de seis números que todo mundo conhece, sai por R$ 5,00. Mas para quem quer aumentar as chances, existe a possibilidade de fazer jogos com mais dezenas ou participar de um bolão. Ah, os bolões são aquelas apostas feitas em grupo, onde se divide tanto o valor do jogo quanto o prêmio – caso a sorte bata à porta.

No próprio site da Caixa é possível encontrar bolões já prontos ou montar um com os amigos. E como vimos hoje, apostas online ou em grupo têm trazido bons resultados para os jogadores. Quem sabe na próxima os curitibanos não acertam aquele numerozinho que faltou?

