Geada e 0,2°C no Paraná: frio segue até o fim de semana

O Paraná amanheceu nesta quarta-feira (11) com temperaturas entre 0° e 13°C, ainda sob a presença de uma massa de ar polar. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio segue intenso na quinta-feira (12), mas com a aproximação de uma nova frente fria no fim de semana o tempo fica chuvoso entre sábado (14) e domingo (15) e as temperaturas voltam a subir.

A previsão é de que as temperaturas fiquem perto de 10°C em boa parte do Estado pelo menos até sexta-feira. Na terça-feira (10) as menores temperaturas foram em Palotina (4,0°C) e Palmas (4,7°C).

>>> TAMO JUNTO COM A ACRIDAS: Hoje é um dia especial. Parte da renda obtida com a venda da versão impressa da Tribuna vai para a Acridas. Você também pode ajudar. Clique aqui, conheça o trabalho deles e veja como participar!

Nesta quarta, algumas estações do Simepar atingiram a menor temperatura de 2025 até o momento: Palmas (Centro) registrou 0,2°C (segunda temperatura mais baixa do ano até aqui no Paraná), Irati teve 2,7°C, Francisco Beltrão 1,7°C e Lapa 2,7°C. A temperatura mais baixa registrada até aqui no ano foi na estação do distrito de Horizonte, em Palmas, no dia 30 de maio: -0,3°C.

Na divisa com Santa Catarina algumas cidades tiveram geada. As chances de geada no resto do Estado na quarta-feira foram reduzidas pela presença de nevoeiro. Sem previsão de chuva e com temperaturas ainda abaixo de 5°C nesta quinta-feira, nas regiões com menos vento e menor cobertura de nuvens, há previsão de geada fraca a moderada. A ocorrência está prevista para áreas do Centro-Sul, Sudoeste, Sudeste e Campos Gerais.

+ Veja mais: Rei da cachaça de cataia de Curitiba anuncia aposentadoria após 30 anos de tradição

As informações são do Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar desde 1995. O serviço tem o objetivo de alertar os agricultores e a população em geral, com antecedência de 24 e 48 horas, sobre a ocorrência de geadas no Paraná. O mapa do Alerta Geada fica na página inicial do site do Simepar.

Chuva a caminho

A frente fria é a transição entre uma massa de ar frio e outra de ar quente. A massa de ar frio e seco empurra a massa de ar mais aquecida e na área de transição entre elas ocorrem, muitas vezes, precipitações. Entretanto, a aproximação de uma frente fria não necessariamente significa que vai fazer mais frio. Neste fim de semana há previsão de chuva em praticamente todas as regiões do Paraná, principalmente no domingo (15), e as temperaturas devem voltar a subir.

+ Veja também: Mega apreensão em Curitiba: PM intercepta caminhonetes com droga da pesada

“Neste fim de semana, apesar da passagem da frente fria que ocasionará chuva em todo o Estado, não se espera um resfriamento significativo. A massa de ar frio ficará mais restrita a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e antes mesmo de atingir o Paraná, na segunda-feira uma nova incursão de ar quente e úmido impossibilitará que a massa de ar mais frio se estabeleça sobre o território paranaense”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

No sábado (14) a chuva começa no Oeste e gradualmente avança para as regiões Sudoeste, Noroeste e Centro Sul. No domingo ela chega até o Leste do Estado.