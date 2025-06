UFPR oferta mais de 600 vagas de graduação sem vestibular

Estão abertas as inscrições para seis modalidades do Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar), que visa ocupar vagas ociosas em cursos de graduação da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

São 683 vagas, distribuídas em seis modalidades: três para a comunidade externa (ex-alunos, estudantes com registro cancelado e estudantes de outras instituições) e três modalidades para estudantes atualmente matriculados na UFPR.

As inscrições devem ser feitas até às 17 horas do dia 23 de junho pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR. Confira as informações sobre cada modalidade:

Reintegração de ex-aluno

Voltada para estudantes com registro cancelado na UFPR interessados em reingressar em versão ativa do curso de origem.

148 vagas

Taxa de inscrição: R$ 80

Edital neste link

Complementação de estudos

Para estudantes graduados em qualquer instituição de ensino superior interessados em obter uma nova habilitação em curso ofertado pela UFPR.

33 vagas, que serão divididas em partes iguais em dois grupos: um destinado a pessoas egressas da UFPR e outro destinado a pessoas egressas de outras instituições de ensino superior.

Taxa de inscrição: R$ 160

Edital neste link.

Aproveitamento de curso superior

Para graduados em qualquer instituição de ensino superior interessados em ingressar na UFPR para obter uma nova graduação em curso ofertado pela UFPR, desde que no mesmo curso em que colaram grau.

143 vagas

Taxa de inscrição: R$ 160

Edital neste link.

Reopção de curso

para estudantes da UFPR interessados em mudança entre cursos com matrizes curriculares distintas, desde que o curso de origem seja identificado como curso afim pela coordenação do curso desejado.

254 vagas

Sem taxa de inscrição

Edital neste link.

Mudança de habilitação

Para estudantes da UFPR interessados em mudança de habilitação entre cursos com matrizes curriculares similares que permitam um elevado número de equivalências entre si.

10 vagas

Sem taxa de inscrição

Edital neste link

Mudança de turno

Para estudantes da UFPR interessados em mudança de turno entre cursos com matrizes curriculares similares que permitam um elevado número de equivalências entre si.

95 vagas

Sem taxa de inscrição

Edital neste link.

Provar Transferência

As inscrições para a modalidade Transferência do Provar serão abertas em agosto. Essa modalidade é destinada a estudantes com registro acadêmico ativo em outras instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, interessados em ingressar em curso ofertado pela UFPR, desde que o curso de origem seja identificado como curso afim pela coordenação do curso desejado.