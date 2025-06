Casa de Dalton Trevisan vai ser reformada e ganhar novo uso em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A casa onde o escritor Dalton Trevisan morou por 68 anos, em Curitiba, será reformada e transformada no Centro Cultural Dalton Trevisan. O imóvel fica na esquina das ruas Amintas de Barros e Ubaldino do Amaral, no bairro Alto XV.

A Prefeitura de Curitiba fez uma parceria com a construtora Hugo Peretti, que adquiriu o terreno onde está localizada a residência. O protocolo de intenções será assinado nesta quinta-feira (12), às 11 horas, durante a abertura da exposição 100 anos: Dalton Trevisan entre traços e linhas, no Solar da Glória.

O acordo prevê o restauro da última residência do escritor curitibano e a transformação da casa em um espaço cultural dedicado à vida e obra dele.

Condomínio será construído em parte do terreno onde fica casa de Dalton Trevisan

A construtora vai erguer no terreno um condomínio residencial. Após o restauro e a conclusão das obras, a casa será repassada à Fundação Cultural de Curitiba, responsável pela implantação e gestão do espaço que será aberto ao público.

Em 2023 houve rumores de que a casa seria demolida, o que causou revolta entre os apreciadores da história local. Mas o caso foi explicado pela Tribuna do Paraná na época.

Dalton, que morreu em dezembro passado, completaria 100 anos neste sábado (14). A exposição no Solar da Glória fica em cartaz até setembro, com entrada gratuita, de terça a sábado, e é uma das iniciativas da Fundação Cultura de Curitiba para homenagear o escritor curitibano ao longo do ano.