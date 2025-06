Exposição homenageia 100 anos de Dalton Trevisan com ilustração de contos

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) promove a exposição “100 anos: Dalton Trevisan em Traços e Linhas“, em comemoração ao centenário de nascimento do escritor curitibano, celebrado neste sábado (14). A mostra será aberta na quinta-feira (12), às 11h, no Solar da Glória, no Alto da Glória, e permanecerá no local até 14 de setembro.

Com curadoria de Fúlvio Pacheco, coordenador de Ilustração e Cultura Geek da Fundação Cultural, a exposição propõe um encontro entre literatura e artes visuais, oferecendo ao público uma perspectiva ilustrada das obras de Dalton Trevisan. O acervo reúne trabalhos de artistas de diferentes estilos e gerações.

A mostra pode ser visitada a partir desta quinta-feira (12) de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h. A entrada é gratuita.

Centenário de Dalton Trevisan

Conhecido como o “Vampiro de Curitiba”, Dalton Trevisan morreu aos 99 anos, em dezembro de 2024. No ano em que completaria 100 anos, as homenagens relembram os trabalhos de Dalton como escritor e contribuição dele para o gênero conto.

Cada ilustração é acompanhada por trechos de contos do autor, que retratam personagens e cenários curitibanos. Além das obras visuais, o público poderá assistir a um vídeo com artistas da cidade declamando fragmentos da obra do escritor.

Serviço

Exposição 100 anos: Dalton Trevisan em Traços e Linhas

Datas: 12 de junho (quinta-feira) a 14 de setembro (domingo)

Horários: terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h; aos sábados, das 9h às 14h

Local: Solar da Glória, na Avenida João Gualberto, nº 531, no bairro Alto da Glória

Entrada gratuita