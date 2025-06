Troca de postes gera debate sobre os novos medidores da Copel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Imagine poder acompanhar seu consumo de energia elétrica em tempo real, pelo celular, sem precisar esperar o leiturista todo mês. Parece futuro distante? Pois essa realidade está chegando a São José dos Pinhais através do Programa Rede Elétrica Inteligente da Copel. Moradores têm ficado preocupados com as mudanças nos medidores, pois para o suporte da nova tecnologia, os postes mais antigos precisam ser trocados.

Segundo a Copel, a troca de postes não se trata de exigência, mas de uma substituição necessária. Os medidores são da concessionária, que está substituindo os postes mais antigos por uma tecnologia mais avançada, de forma que se integre à rede automatizada.

Os novos medidores inteligentes vão mudar a forma como os moradores de São José controlam seu consumo. Pelo aplicativo da Copel, disponível de graça para Android e iOS, será possível monitorar quanto está gastando de energia a qualquer momento.

+ Leia mais Sanepar emite aviso emergencial de falta de água em Curitiba e RMC

Para a Companhia, os equipamentos facilitam a identificação de problemas na rede. Quando ocorre uma queda de energia, por exemplo, o sistema já detecta automaticamente onde está a falha, o que agiliza o trabalho das equipes e reduz o tempo de restabelecimento.

“Os novos medidores garantem mais eficiência, agilidade na solução de falhas e uma melhor experiência para os consumidores. Com essa tecnologia, a Copel reafirma seu compromisso com a inovação e a qualidade do serviço”, afirma Rafael Radaskievicz, gerente do departamento de Projetos Especiais da Copel Distribuição.

Os medidores são bem mais espertos que os convencionais: registram a potência máxima utilizada, monitoram variações de tensão, corrente e alterações de frequência. Tudo isso ajuda a Copel a garantir um serviço cada vez melhor.

As substituições são gratuitas e feitas por equipes da empresa Eleng, contratada pela Copel, que chegam devidamente identificadas com uniforme, crachá e veículos sinalizados. O processo é rápido, levando em média apenas 30 minutos.

Novos medidores instalados pelo Paraná

Mais de 1 milhão de medidores inteligentes foram instalados em 105 municípios, com a meta de chegar a 1,8 milhão de aparelhos em 153 cidades até o final deste ano. Isso representará mais de 30% dos consumidores da Copel no estado, abrangendo as regiões Sudoeste, Oeste, Centro-Sul e Metropolitana de Curitiba.

Com a modernização, a visita mensal do leiturista se torna desnecessária – um incentivo a mais para aderir à fatura digital, que tem a mesma validade legal da versão impressa e serve como comprovante de endereço. Fazer o cadastro é super simples: basta acessar o site da Copel (www.copel.com).