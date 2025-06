Sanepar emite aviso emergencial de falta de água em Curitiba e RMC

Uma adutora de água de 400 milímetros de diâmetro rompeu nesta terça-feira (10), comprometendo o fornecimento em diversos bairros de Curitiba e Campo Largo. A Sanepar informou que o problema atinge as regiões do Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê, Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Santo Inácio, Riviera, São Braz e Orleans, na capital paranaense. Em Campo Largo, são afetados o Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Cercadinho e Vila Torres 1.

As equipes técnicas já estão trabalhando no local, com previsão de conclusão do conserto até o final da noite. No entanto, a normalização completa do abastecimento ocorrerá de forma gradual, devendo ser restabelecida até as 8 horas da manhã de quarta-feira (11).

A companhia reforça a importância da colaboração de todos durante este período de manutenção. Os moradores devem priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios.

É importante destacar que apenas os imóveis que não possuem caixa-d’água serão afetados durante o período de manutenção. A Sanepar lembra que, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada residência deveria contar com reservatório de pelo menos 500 litros, garantindo abastecimento por no mínimo 24 horas em situações como esta.

Para mais informações ou registrar ocorrências, os consumidores podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (atendimento 24 horas), pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para facilitar o atendimento, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.

Outras informações também estão disponíveis no aplicativo Sanepar Mobile ou no site oficial da companhia: www.sanepar.com.br.