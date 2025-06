BR-277 é parcialmente liberada; trânsito de 15 km no sentido litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A concessionária EPR Norte Pioneiro liberou parcialmente o quilômetro 43 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na tarde desta terça-feira (10). O trecho, que liga Curitiba ao Litoral, foi totalmente bloqueado na madrugada desta terça após um deslizamento de terra.

O tráfego parcial na região foi retomado por volta das 13h30. De acordo com a concessionária, os motoristas encontram um desvio em contrafluxo, com uma faixa liberada para subida e outra para descida da serra. Há sinalização no local indicando a mão dupla.

No momento da liberação parcial da via, foi registrado um congestionamento de 12 km na pista sentido Curitiba e outro de 15 km no sentido Litoral.

KM 43 da BR-277 voltará a ser interditado durante a tarde

Ao longo do dia, a rodovia voltará a ser interditada temporariamente para a retirada dos sedimentos que ainda ocupam a pista e para a avaliação da estabilidade do talude. A operação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).