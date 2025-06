Deslizamento de terra na BR-277 interdita pista sentido litoral; Vídeo!

A BR-277 tem bloqueio na manhã desta terça-feira (10), devido à queda de barreira no km 43, em Morretes, litoral do Paraná. Durante a madrugada, a rodovia foi totalmente bloqueada no sentido Paranaguá e uma faixa no sentido Curitiba também foi fechada de forma preventiva (confira o vídeo logo abaixo).

A pista sentido Paranaguá permanece totalmente interditada de forma preventiva. O fluxo de veículos segue pela pista sentido Curitiba, que está operando em mão dupla. Por volta das 8h a lentidão era de 8 quilômetros no sentido Paranaguá. Não há fila no sentido Curitiba.

Além da interdição no km 43 da rodovia, o fluxo de veículos pela praça de pedágio de São José dos Pinhais no sentido Litoral também foi interrompido. Por volta das 7h16 a PRF fez a escolta dos veículos que aguardavam para descer a serra.https://www.youtube.com/watch?v=0qx_90itn9E

O local da queda de talude está sinalizado e os motoristas recebem orientações na praça de pedágio. O trânsito flui em uma faixa para cada lado no trecho do deslizamento.

Ainda segundo a PRF, da praça de pedágio até o km 43 o trânsito flui com lentidão no sentido litoral.

Foto: Divulgação/PRF.

