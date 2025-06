URGENTE! BR-277 tem interdição de segurança nos dois sentidos após queda de talude

A BR-277 foi totalmente interditada, nos dois sentidos, entre Curitiba e o Litoral do Paraná, no final da manhã desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio é por questão de segurança por causa da movimentação de terra no barranco que deslizou nesta madrugada, no km 43 da rodovia.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro identificaram uma nova movimentação de terra no local e acompanham a situação para a liberação da rodovia. Porém, não há previsão para liberação.

Às 11h o congestionamento registrado era de 5 quilômetros no sentido Litoral e de 2 quilômetros no sentido Curitiba.

Mais cedo o fluxo estava liberado em mão dupla na pista sentido capital, já que em direção à Paranaguá o bloqueio é total desde às 3h desta terça.

