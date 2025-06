Suspeitos encaram a Rotam e morrem em confronto em Colombo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois suspeitos morreram após confronto com a Rondas Ostensivas Táctico Móvel – (ROTAM), na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de segunda-feira (9). Por volta das 19h, em Campina Grande do Sul, dois homens que estavam dentro de Ford KA preto, teriam realizado disparos de arma de fogo.

Ao tentar fugir sofreram um acidente, trocaram de carro – por um Ford KA prata. Em seguida a polícia encontrou a casa onde eles estavam, no Maracanã, em Colombo.

Conforme a PM, a equipe tentou dar voz de abordagem, mas cada um dos suspeitos estava com uma 9mm e acabou ocorrendo o confronto com os policiais militares. O siate foi acionado e constatou a morte dos dois no local.

Dentro da casa onde eles estavam, foi encontrado certa quantidade de drogas, maconha e cocaína. Não há identificação dos indivíduos.

Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná.

