Humorista confessa assassinato de jovem e indica à Polícia local onde estaria o corpo

Um crime brutal foi confessado na manhã desta segunda-feira (9) em Curitiba. Raíssa Suellen Ferreira da Silva, considerada desaparecida até então, pode ter tido um destino trágico após a confissão do humorista Marcelo Alves dos Santos à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o depoimento, o crime teria sido motivado por ciúmes, após Marcelo declarar seu amor por Raíssa. Em um agravante ainda mais chocante, ele contou com a ajuda do próprio filho para esconder o corpo da jovem em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O filho também prestou depoimento à DHPP.

À família, Raíssa havia dito que estava de mudança para Sorocaba, no interior de São Paulo, onde teria conseguido um emprego. No entanto, após embarcar no carro de Marcelo, ela não respondeu mais às mensagens no WhatsApp, levantando suspeitas sobre seu paradeiro.

Na tarde desta segunda, após a confissão, agentes da DHPP acompanharam o humorista até o local onde o corpo de Raíssa, de 23 anos, estaria enterrado. De fato um corpo foi encontrado no local e o mesmo passará por perícia.

“Agora a área será isolada. Confiramos que há um corpo ali, conseguimos visualizar o pé do cadáver, então, vamos isolar agora e acionar a perícia e o IML para vir buscar o corpo e ter a certeza que é o corpo da Raíssa. A princípio, pela ocultação de cadáver, vai ser feito o flagrante de ambos e vou pedir a prisão dele, porque não tem a prisão por homicídio. Agora depende de uma cautelar, então vou pedir a prisão dele. Agora fica a critério do juiz a decretação dessa prisão. O filho irá responder por ocultação de cadáver em conjunto com o pai”, disse a delegada Aline Manzatto no local onde estava o corpo.

O assassinado de Raíssa

De acordo com o relato à Polícia Civil, Marcelo buscou Raíssa no dia 2 de junho, alegando que a levaria até São Paulo para uma oportunidade de trabalho. No entanto, o trajeto foi alterado, e os dois seguiram para o apartamento do humorista. Lá, ele teria feito uma declaração amorosa que acabou gerando uma discussão. O desentendimento terminou em assassinato.

E aí, defesa?

A defesa de Marcelo alega que não houve premeditação. “Não há premeditação, é um crime de inopino (uma expressão que se refere a um tipo de ação ou comportamento que ocorre de forma repentina, inesperada, ou por surpresa). Estamos falando em um crime passional, Marcelo é primário e tem bons antecedentes e nunca pisou numa delegacia. Temos evidentemente um fator de redução de pena que é a confissão e também um domínio de violenta agressão logo após injusta provocação da vítima já que em dado momento houve uma discussão entre Raíssa e Marcelo logo após ele se declarar para ela e sob essa pressão ele acabou combinando nesse homicídio”, disse o advogado Caio Percival ao telejornal Meio Dia Paraná.

