Jovem desaparece após sair de Curitiba para oportunidade de emprego em SP

O desaparecimento de Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, desde o último domingo (02), está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ela teria deixado Curitiba com destino a Sorocaba, no interior de São Paulo, onde trabalharia. Baiana, ela vivia na capital paranaense há três anos.

Segundo relatos de amigas, Raissa teria entrando em um carro com um conhecido da família, um comediante baiano que mora em Curitiba. Depois de 18 minutos após a partida, ela parou de responder mensagens e ligações.

Ainda conforme os relatos, a jovem chegou a morar por um período na casa do humorista, mas alguns desentendimentos com o o filho do rapaz fez com que ela fosse residir com amigas. O último trabalho de Raissa foi em uma loja de colchões, quando teria recebido do próprio humorista uma oportunidade em Sorocaba.

A família, que não mora na capital paranaense, está fazendo campanha nas redes sociais para arrecadar o valor da passagem para vir para Curitiba. Aos familiares, o comediante afirmou que Raissa teria desistido da viagem.

Quem tiver informações sobre a localização de Raissa pode entrar em contato com a PCPR pelo número: (41) 3883-7155.