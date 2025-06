Mandatos de prefeito e vice-prefeita do litoral do Paraná são cassados

A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes Filho (MDB), também conhecido como Rudão, da vice-prefeita Patricia Millo Marcomini (PSD) e do suplente de vereador Ezequiel Tavares Alves (PSD), devido a um churrasco que contou com a distribuição de canos de PVC em troca de votos durante a campanha eleitoral de 2024. A decisão ocorreu na quinta-feira (05), e cabe recurso.

De acordo com uma testemunha do processo, a comunidade solicitou melhorias na ampliação da rede de esgoto para o então candidato a vereador Ezequiel. A partir desse pedido, o vereador promoveu um churrasco em que os canos foram distribuídos com a presença do então candidato a prefeito Rudão Gimenes. De acordo com o Ministério Público, testemunhas relataram que no evento, “houve expresso pedido de votos pelos investigados, inclusive com distribuição de material panfletário”. Os acusados negam o fato.

Vale reforçar que enquanto o processo não transitar em julgado, Rudão, Patricia e Ezequiel continuam nos respectivos cargos. Ainda na sentença, o juiz eleitoral Ricardo José Lopes determinou a inelegibilidade dos três até 2032.

Resposta dos envolvidos

Por meio de nota, o advogado Raul Siqueira, que representa o prefeito Rudão Gimenes e a vice-prefeita Patricia Millo Marcomini, informou que irá adotar todas as medidas judiciais cabíveis, confiante na reversão da sentença perante as instâncias superiores.

O advogado Antônio Carlos Brustolin Jr., responsável pela defesa de Ezequiel Tavares Alves, afirmou que pretende impetrar embargos de declaração, pois entende que a decisão foi contraditória às provas presentes nos autos.