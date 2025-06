RMC inaugura terceiro maior centro logístico da Volvo no mundo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A expansão do centro de distribuição do Grupo Volvo foi inaugurada nesta sexta-feira (06), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com 43 mil m², o espaço passou a ser o terceiro maior centro logístico da empresa no mundo. Ao todo, atende 270 pontos de entrega em todo o continente, desde o Chile até o México.

O centro funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com atendimento emergencial e envio de componentes por vias rodoviárias, aéreas e fluviais. A nova área foi projetada para aumentar a eficiência, integrar processos e reforçar a segurança da operação.

O local concentra atividades de recebimento e distribuição de peças de reposição para caminhões, ônibus, equipamentos de construção e motores da marca. Segundo a Volvo, a expansão faz parte de um ciclo de investimentos de R$ 1,5 bilhão no Brasil, voltado para preparar a empresa para o crescimento previsto nos próximos anos.

“O novo espaço melhora significativamente nossa capacidade de resposta, com mais agilidade nas entregas e mais produtividade para os clientes. Com um layout mais lógico e eficiente, otimizamos o uso do espaço e reforçamos a segurança das equipes”, afirmou Luiz Bohatch, vice-presidente da SML, área global de logística de pós-venda da Volvo.

A estrutura conta com 1.955 novas posições de pallets, área de armazenamento com capacidade para 180 cabines, auditório para treinamentos e escritórios integrados. O projeto também utiliza soluções sustentáveis, com sistema de captação e reuso da água da chuva.