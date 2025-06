Compre um jornal impresso e ajude crianças em vulnerabilidade de Curitiba

Uma das missões da Tribuna do Paraná é a conexão. Colocar na mesma discussão (na mesma sala, na mesma luta) quem precisa de ajuda, com quem pode e quer ajudar. Com base nessa premissa, certos de que a ajuda coletiva é ainda mais eficiente, apresentamos o projeto Tamo Junto Com… A maior parte da renda obtida com a venda da versão impressa da Tribuna em um dia específico será destinado a uma instituição beneficente todos os meses.

Além do dinheiro das vendas, tudo que for arrecadado a partir dos QR Codes especiais do projeto – distribuídos nas redes sociais da Tribuna e da instituição, bem como no jornal impresso do dia escolhido – serão também destinados para a entidade.

Com o apoio do Instituto GRPCOM, a primeira instituição escolhida foi a Acridas (Associação Cristã de Assistência Social). Criada em 1984, a Acridas opera de forma estratégica, dedicando-se à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de assegurar seus direitos fundamentais por meio de serviços de acolhimento institucional e familiar.

“Está na essência da Tribuna ajudar as pessoas por intermédio do jornalismo empático, de serviço. Este projeto coloca toda a empresa à disposição dessa missão, além de convidar a sociedade a ajudar a quem mais precisa”, disse a diretora da unidade de Jornais do GRPCOM, Ana Amélia Filizola.

Para o idealizador do projeto, o coordenador de tecnologia da Tribuna, Rafael Maia, os leitores da Tribuna têm uma força incomparável. “A Tribuna sempre esteve junto com seus leitores para informar e também para lutar por aquilo que eles precisam. A gente espera usar a força de mobilização que temos junto aos nossos leitores para fazer uma transformação social de verdade. O Tamo Junto Com… espera retornar a essas instituições o bem que elas fazem para a sociedade”, concluiu.

Quando será o primeiro Tamo Junto Com…?

O Tamo Junto Com a Acridas será na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, em vários pontos da cidade. Se você observar nosso time de distribuição (eles estarão com uma camisa na cor verde), pode pedir o seu exemplar para ajudar. O jornal será vendido normalmente nos tradicionais pontos de venda pela cidade.

+ Leia mais: Pedreira Paulo Leminski ganha Rua da Música com restaurantes renomados

Parte da renda com a venda dos exemplares da versão impressa da Tribuna será destinada para a Acridas. Também as doações feitas direto no QR Code promocional distribuído nas redes sociais e nas páginas da Tribuna serão repassadas diretamente à instituição.

“Nas ações de Blitz que realizamos com a Tribuna, percebemos a força e a calorosa aceitação que o jornal conquistou junto ao público curitibano. Diferente de outras abordagens, que muitas vezes enfrentam certa resistência, é emocionante ver como as pessoas, ao perceberem que é a Tribuna, fazem questão de abrir o vidro do carro ou até acenar para nossa equipe”, conta Érico Ricardo B. do Nascimento, supervisor de distribuição.

Nota Paraná sorteia prêmios na segunda; 3,2 milhões concorrem

“Esse carinho nos enche de esperança e nos inspira a dar um passo além: engajar nossos leitores a doar e fazer parte dessa corrente solidária. Juntos, vamos mostrar que Curitiba é feita de generosidade e amor ao próximo”, finalizou.

Quer participar?

Que tal indicar uma instituição para participar? Se você quiser sugerir uma ONG ou entidade (que esteja legalizada), que ajuda quem precisa, mande sua indicação com nome e contato para o WhatsApp dos Caçadores de Notícias: 41 9683-9504.