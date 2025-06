Nota Paraná sorteia prêmios na segunda; 3,2 milhões concorrem

O próximo sorteio do Nota Paraná acontece na segunda-feira (09) e terá mais de 3,19 milhões de consumidores concorrendo aos 43.102 prêmios entregues pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). São valores que variam de R$ 50 a R$ 100 mil e que fazem parte do programa de consciência fiscal.

Ao todo, 28.717.838 bilhetes vão concorrer aos sorteios – uma média de nove bilhetes por consumidor. Os bilhetes foram gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas no último mês de fevereiro.

Uma das novidades do sorteio da próxima segunda-feira é o número de prêmios entregues. Desde o último mês de maio, o Nota Paraná passou a integrar os 8 mil prêmios de R$ 100 que antes eram entregues via Paraná Pay ao sorteio regular. Com isso, o programa passa a entregar R$ 2,8 milhões todos os meses. Para junho, o número de premiações salta dos anteriores 35.102 para 43.102 – o que, na prática, significa que os consumidores têm muito mais chances de ganhar.

+ Leia mais: Professora morre após passar mal em colégio estadual de Curitiba. 2º caso em uma semana

Segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, a novidade vem justamente para beneficiar um número maior de participantes. “Com essa mudança, queremos atingir mais consumidores e continuar incentivando as pessoas a colocarem o CPF na nota fiscal”, diz.

Além dos consumidores, 1.509 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos consumidores. Para o sorteio de maio, foram emitidos 7 milhões de bilhetes para essas organizações.

Como participar

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.

Para isso, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Assim, basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais.

+ Leia mais: A menor avenida do mundo fica em Curitiba; veja qual é sua extensão

Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta corrente do cidadão.