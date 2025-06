Professora morre após passar mal em colégio estadual de Curitiba. 2º caso em uma semana

A rede estadual de ensino do Paraná registrou a segunda morte de professora em ambiente escolar em menos de uma semana. Rosane Maria Bobato, docente de Língua Portuguesa, com quase três décadas de dedicação à educação pública, morreu nesta quinta-feira (05) após passar mal durante o expediente, no Colégio Estadual Santa Gemma Galgani, no bairro Abranches, em Curitiba.

Após se sentir mal Rosane Bobato foi prontamente encaminhada à coordenação da escola, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu.

Representantes da APP-Sindicato estiveram no colégio para verificar as circunstâncias da morte e prestar solidariedade à família e aos colegas da professora.

Rosane Bobato lecionava há mais de 29 anos e também já havia ocupado o cargo de diretora no mesmo colégio. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Curitiba.

A morte da professora acontece uma semana depois do falecimento de Silvaneide Monteiro Andrade, que também morreu nas dependências de uma unidade escolar, o Colégio Cívico-Militar Jayme Canet, em Curitiba.

E aí, Seed?

Em nota a Seed manifestou profundo pesar pelo falecimento da professora Rosane Maria Bobato. “Lotada na Escola Estadual Santa Gemma Galgani, a professora passou mal durante o expediente, recebeu atendimento emergencial na unidade escolar, mas acabou falecendo”, diz a nota.

A Seed informou que está prestando todo o suporte necessário à família da servidora e aos colegas da equipe escolar.

Programa vai reforçar cuidado com professores

A Secretaria também vai reforçar nos próximos dias o programa Bem Cuidar, de proteção da saúde dos docentes. Um novo protocolo vai promover atendimentos aos professores em todos os municípios, com realização de exames de rotina, e também será implementado um 0800 para acolhimento psicológico e orientações.

A iniciativa vai redobrar os cuidados e a atenção à saúde física e mental dos profissionais da educação. A Secretaria reafirma seu compromisso e preocupação com uma educação humanizada e segura.

