Professora morre em colégio de Curitiba após ter mal súbito; causa será investigada

Professora da rede de ensino do Paraná, Silvaneide Monteiro Andrade, 56 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (30), no Colégio Estadual Jayme Canet, no bairro Xaxim, em Curitiba. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), a educadora teve um mal súbito durante o expediente na escola.

Por mio de nota, a Seed-PR relatou que “a equipe escolar acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou atendimento no local, mas, infelizmente, a profissional veio a óbito”.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato) lamentou a morte de Silvaneide e afirmou que “a professora estava dando aula quando foi chamada à sala da equipe pedagógica, onde sofreu um infarto”.

“É uma tragédia. Mais uma professora que faleceu neste modelo de educação que acaba pressionando, vigiando. Então, a APP está aqui prestando solidariedade e apoio aos estudantes, professores, funcionários e à família da professora, porque lutamos para que a escola seja um ambiente saudável, seguro, e não um ambiente que leve uma professora a uma situação como essa”, lamentou o Secretário-Geral da APP, Celso José dos Santos.

Após o ocorrido, uma equipe de apoio psicológico foi encaminhada à escola para atender estudantes, professores e servidores.

Morte de professora em Curitiba será investigada

A Seed-PR também informou que a Polícia Científica vai investigar as circunstâncias da morte da professora. “Qualquer informação sobre as causas da morte antes da conclusão do laudo é temerária”, finaliza nota.