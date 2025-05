Desde janeiro, Curitiba registrou 14 mortes e mais de 2 mil acidentes com motos

Desde o início de 2025, Curitiba registrou 2.014 acidentes com motos. O grupo dos motociclistas é o mais vulnerável nas ruas. Em 2024, eles foram quase metade das vítimas em acidentes fatais de trânsito, de acordo com dados preliminares do Programa Vida no Trânsito (PVT), coordenado pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e outros órgãos públicos.

No ano passado foram contabilizados 5.066 acidentes envolvendo motociclistas condutores, com 24 mortes no local do acidente – 88 deles estavam sem capacete. Neste ano, já foram 14 mortes.

Vítima de um acidente de trânsito no início de maio, a operadora de caixa Janaína Alves Feitosa Pinto está internada há quase um mês no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em tratamento na ala especializada em ortopedia.

Ela estava indo para o trabalho quando a moto que conduzia foi atingida por um veículo, no momento em que Janaína atravessava um cruzamento no bairro Tatuquara. Com o impacto, Janaína, que nunca tinha se envolvido em um acidente de trânsito, teve múltiplas fraturas. “Eu sempre pilotava a moto com muito cuidado e devagar, para evitar os acidentes. Mas, infelizmente, aconteceu comigo, de maneira inesperada”, afirmou.

Mais da metade dos leitos de hospital em Curitiba são ocupados por motociclistas

A diretora da Escola Pública de Trânsito ABC, Melissa Puertas Sampaio, lembra que muitos dos motociclistas trabalham em serviços de entrega em casa.

“O trabalho desses condutores é extremamente importante para a comunidade, mas é importante que preservem suas vidas, porque sempre tem alguém esperando que eles voltem para a casa. O fundamental é trabalhar com segurança e respeitar os limites de velocidade, a sinalização e as leis de trânsito”, disse Melissa.

A enfermeira Giselle Henke, responsável pelo setor de ortopedia e de queimados do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, destaca que, em média, de 60% a 70% dos 40 leitos da ala são ocupados por vítimas de acidentes com motos.

Dados do Ministério da Saúde revelam que, em 2024, foram registradas 227.656 internações hospitalares por causa de acidentes de trânsito no Brasil, o que equivale a uma vítima recebendo atendimento de emergência a cada dois minutos. De acordo com o relatório, os motociclistas representam 60% das internações, seguidos de pedestres, com 16% dos casos, e ciclistas e condutores automóveis, totalizando 7%

O superintendente de Trânsito de Curitiba, Bruno Pessutti, enfatiza que é fundamental que os motociclistas respeitem os limites de velocidade, evitem utilizar o celular durante os trajetos, e, principalmente, redobrem a atenção quando trafegarem nos corredores, entre os veículos.