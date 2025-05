Quer parar de fumar? Paraná tem tratamento gratuito; veja como funciona

Às vésperas do Dia Mundial sem Tabaco, celebrado neste sábado (31), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a importância da conscientização sobre os riscos para quem fuma. A data é um marco global para alertar a população sobre doenças e mortes evitáveis relacionadas ao consumo de tabaco, tanto em forma tradicional, como o cigarro, quanto em dispositivos eletrônicos.

Em 2025, a campanha “Desmascarando a Indústria do Tabaco: expondo as táticas das empresas para deixar os produtos de tabaco e nicotina mais atrativos” visa incentivar a implementação de medidas que protejam a população da atratividade e do apelo desses produtos, que causam dependência e inúmeras doenças.

Nem sempre parar de fumar é fácil, por conta da dependência causada pelo cigarro. Para ajudar quem precisa, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui ferramentas que auxiliam a largar o cigarro.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fornece capacitação profissional e distribui medicamentos para tratamento contra o tabagismo. O usuário que precisa do tratamento deve entrar em contato com a Secretaria Municipal da cidade onde reside ou procurar a unidade de saúde básica mais próxima para se informar sobre a oferta do serviço na região.

Quem buscou a ferramenta foi o morador de Inácio Martins, na região Centro-Sul do Paraná, Helison Sávio Ramos, 33 anos. Ele parou de fumar há dois anos e seis meses. “Pedi ajuda na Unidade Básica de Saúde da minha cidade. Conversei com o médico, que me orientou sobre os métodos disponíveis. Comecei o tratamento com adesivos de nicotina e com o tempo, fui sentindo que já não precisava mais dos adesivos. Com orientação médica, finalizei o tratamento ainda na fase dos adesivos de 14 mg”, relatou.

O programa está disponível em 332 cidades do Paraná. A ideia principal da Divisão da Sesa é sensibilizar gestores, profissionais de saúde e a sociedade sobre as estratégias utilizadas pela indústria do tabaco para atrair novos consumidores — especialmente crianças, adolescentes e jovens.

“Parar de fumar transformou minha vida. Ganhei mais disposição, energia para as atividades do dia a dia e, principalmente, um sentimento de liberdade que não tem preço”, complementou Ramos.

A atratividade do cigarro

Uma das principais estratégias do Paraná para diminuir o uso do tabaco está no Programa Estadual para o Controle do Tabagismo, que visa reduzir a prevalência de fumantes e a mortalidade decorrente do consumo de produtos derivados. As ações englobam capacitações, comunicação ativa e ações educativas.

“O atendimento para quem deseja parar de fumar está disponível pelo Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma condição totalmente evitável, desde que haja informação, conscientização e apoio adequado. O Dia Mundial Sem Tabaco representa uma oportunidade fundamental para promover a reflexão, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o cuidado com a saúde”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Precisamos estar atentos, pois a indústria do tabaco sempre produz novidades, a fim de garantir novas gerações que consumam os produtos”, alertou Rejane Cristina Teixeira Tabuti, chefe da Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo.

“Sem falar nos malefícios dos cigarros eletrônicos, no qual os usuários poderão encontrar dificuldades para o tratamento da dependência, considerando que esses dispositivos entregam cada vez mais nicotina e outros componentes nocivos à saúde”, complementou.