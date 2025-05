Gato-do-mato em extinção é encontrado morto na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um gato-do-mato, um felino em extinção, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (30) na Colônia Murici, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O animal foi atropelado. A omissão de socorro é considerada crime de maus tratos.

De acordo com Bruna Silva, diretora do Departamento de Defesa e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ( Semma), e que esteve no local ao lado da Guarda Municipal, o felino encaminhado ao Museu de História Natural para tombamento.

“A presença de animais silvestres em áreas urbanas e rurais está ligada à degradação do habitat natural, forçando espécies como felinos a migrarem em busca de alimento e segurança. É preciso preservar a biodiversidade local, pois São José dos Pinhais está inserido na Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo”, disse Bruna.

A prefeitura de São José dos Pinhais reforça que matar animais silvestres é crime ambiental, previsto na Lei Federal nº 9.605/1998, com pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. Além disso, a pessoa causadora da morte pode ser punida pelo crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal brasileiro em que consiste em deixar de prestar assistência à pessoa ferida, inválida ou em grave e iminente perigo, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

“É responsabilidade de todos preservar os grandes felinos. Pedimos à comunidade que não mate esses animais e siga as recomendações para evitar acidentes”, orientou Bruna.

Extinção

O gato-do-mato (Leopardus guttulus), também conhecido como gato-do-mato-pequeno, está em risco de extinção, sendo considerado vulnerável pelas autoridades ambientais, como o Ministério do Meio Ambiente e a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN)

O motivo do sumiço do animal tem relação com desmatamento e a conversão de florestas em áreas agrícolas e urbanas reduzindo o espaço disponível para a espécie. Além disso, atropelamentos e a caça ilegal também afeta a vida do felino.

O ecossistema é impactado por essa extinção. O gato-do-mato é um predador natural de pequenos roedores e aves, e sua ausência poderia levar a um desequilíbrio nas populações desses animais.