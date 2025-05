Paraná marca primeira temperatura negativa de 2025 nesta sexta

As temperaturas continuaram caindo no Paraná nesta sexta-feira (20) e a primeira temperatura negativa de 2025 foi registrada no estado. A estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) que fica no distrito de Horizonte, em Palmas, na região Sul do estado, detectou a temperatura de -0,3°C às 8h30.

Outras 26 estações, em 25 cidades, registraram nesta sexta-feira novamente a menor temperatura do ano até o momento. As temperaturas mais baixas, além dos -0,3°C de Horizonte, em Palmas, foram no Centro de Palmas (1.5°C às 7h), Santa Maria do Oeste (2°C às 7h), Palotina (1.8°C às 7h), Pinhais (2.6°C às 6h), Ponta Grossa (1.7°C às 7h), e Toledo (0.8°C às 5h).

A sensação térmica, um cálculo feito levando em conta a temperatura e o vento para considerar como é a percepção física das pessoas com relação a temperatura registrada, foi negativa em algumas estações: Cascavel: -1,7°C; Centro de Palmas: -1,4°C; Distrito de Horizonte, em Palmas: -4°C; Ponta Grossa: -1,1°C; e Toledo: -1,8°C.

Estações com cálculo de menor sensação térmica no Paraná nesta sexta-feira:

Assis Chateaubriand: 1,4°C

Cambará: 1,3°C

Campo Mourão: 1,2°C

Cascavel: -1,7°C

Curitiba: 1,9°C

Distrito de Entre Rios (Guarapuava) e Fazenda Rio Grande: 0,1°C

Fernandes Pinheiro: 1,6°C

Jaguariaíva: 0,9°C

Lapa: 1,1°C

Laranjeiras do Sul: 0,6°C

Palmas: -1,4°C

Palmas – Horizonte: -4°C

Palmital – Santa Maria: 0,1°C

Palotina: 0°C

Pinhais: 1°C

Ponta Grossa: -1,1°C

Telêmaco Boba: 1,6°C

Toledo: -1,8°C

Ubiratã: 1°C

Lista das 26 estações do Paraná com a menor temperatura do ano nesta sexta

Antonina: 9.3°C às 07h

Assis Chateaubriand: 3.8°C às 3h

Cambará: 2.3°C às 5h

Campo Mourão: 3.4°C às 6h

Cascavel: 2.4°C às 6h

Cerro Azul: 4.5°C às 7h

Curitiba: 4.1°C às 5h

Fazenda Rio Grande: 2.4°C às 4h

Guaira: 3.5°C às 7h

Guaratuba: 11°C às 7h

Jaguariaiva: 3.6°C às 7h

Lapa: 3.6°C à 0h

Palmas: 1.5°C às 7h

Palmas – Horizonte: 0°C às 7h

Palmital – Santa Maria: 2°C às 7h

Palotina: 1.8°C às 7h

Paranaguá: 11.4°C às 7h

Paranavaí: 5.2°C às 4h

Pinhais: 2.6°C às 6h

Ponta Grossa: 1.7°C às 7h

Guaraqueçaba: 7.2°C às 6h

Santa Helena: 5°C às 4h

Telêmaco Borba: 3.5°C às 7h

Toledo: 0.8°C às 5h

Umuarama: 3.1°C às 7h

União da Vitória: 5.6°C às 6h