Fenômeno “sol branco” aparece em Curitiba no dia mais gelado do ano

Se você olhou para o céu nesta sexta-feira gelada (30) em Curitiba e achou que o sol estava “sem graça”, meio pálido, quase esbranquiçado, não foi impressão sua. Esse fenômeno curioso é chamado de sol branco e isso aconteceu mesmo no dia mais frio do ano em Curitiba até então.

O sol branco ocorre quando existe nevoeiro, muito comum nas manhãs de outono, e passa a ser visível quando a nevoa está dissipando ou se formando.

“Ocorre por conta do espalhamento Mie, a radiação encontra gotículas de água e espalha todos os comprimentos de onda do canal visível, deixando com um tom esbranquiçado. Acontece bastante também quando o céu tá com aquele “véu”, que são as nuvens altas (altostratos, ou cirrostratus) ou também quando tem poluição”, explicou Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar,

O resultado é que a luz do sol chega toda filtrada, sem aquela definição forte da bola solar, parecendo mesmo um grande “clarão branco” no céu. E olha, não é raro ver isso por aqui quando o frio chega!.

Sexta mais fria do ano

Além de ser a sexta-feira mais gelada do ano até agora (4,1ºC). O frio superou o registrado nesta quinta-feira (29), que era o dia mais frio de 2025.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura deve se manter baixa ao longo do dia, com máxima não passando dos 16°C. O céu permanece fechado em Curitiba, com muitas nuvens, o que bloqueou o fenômeno da Geada, que estava previsto para esta sexta-feira.

Nas redes sociais, muitos moradores comentaram o “céu estranho” logo cedo. Teve até quem achou que era um tipo de eclipse ou sinal de tempo fechado. Mas não: é só mais um charme do nosso clima maluco mesmo.

