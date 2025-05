Curitiba sensação de frio 0ºC: FAS recolhe 1,5 mil em uma noite

Curitiba registrou a madrugada mais gelada do ano nesta sexta-feira (30), com os termômetros marcando 4,1°C ao amanhecer, superando a mínima anterior de 5,8°C registrada na quinta-feira (29). A sensação térmica chegou a quase zero (0,1°C) durante a madrugada de quinta, conforme dados do Simepar.

A massa de ar polar que chegou à capital paranaense mobilizou a Operação Inverno, ação conjunta entre a Fundação de Ação Social (FAS) e a Defesa Civil municipal. O resultado foi expressivo: 1.518 acolhimentos nos albergues da cidade apenas na noite de quinta-feira.

As equipes realizaram abordagens a 228 pessoas em situação de rua, das quais 51 aceitaram encaminhamento para unidades de acolhimento. Para quem preferiu permanecer nas ruas, foram distribuídos 109 cobertores como medida emergencial contra o frio intenso.

A piazada da FAS e da Defesa Civil não descansa. As abordagens acontecem diariamente durante o período de baixas temperaturas, garantindo proteção, abrigo e um pouco de dignidade para quem mais precisa.

E aí, curitibano? Quer ajudar? A Prefeitura lembra que qualquer pessoa pode colaborar informando a localização de pessoas em situação de rua pelo telefone 156, principalmente nestes dias em que o frio castiga a cidade.

