Novo hospital em Curitiba vai ampliar atendimento pediátrico do Complexo HC

Curitiba deve ganhar um novo hospital para ampliar o atendimento infantil. Durante uma visita ao prefeito Eduardo Pimentel, na quinta-feira (28), representantes da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (AAHC) anunciaram a criação do Hospital Pediátrico, em uma ampliação do Complexo HC (CHC), que já engloba o Hospital Victor Ferreira do Amaral e o Hospital de Clínicas.

O HCzinho, como já está sendo chamado, vai ampliar o serviço pediátrico do complexo. O novo hospital será construído em terrenos na Rua General Carneiro, ao lado da maternidade do Hospital das Clínicas. A previsão é de que comece a operar até 2029.

Vice-reitora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – entidade mantenedora do Complexo HC -, Camila Fachin, falou que com o hospital pediátrico vão subir de 40 para 130 o número de leitos infantis e de 8 para 35 os leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) destinados às crianças.

Eduardo Pimentel ofereceu apoio ao HCzinho e afirmou que as tramitações na prefeitura relacionadas ao projeto e à obra terão prioridade no atendimento.

UFPR quer usar imóveis desocupados no Centro de Curitiba

Na visita ao prefeito, o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Marcos Sunye, falou que a universidade quer participar do projeto Curitiba De Volta ao Centro – programa que incentiva o redesenvolvimento da região central da cidade por meio de iniciativas em infraestrutura, segurança, turismo, comércio, habitação.

O reitor disse que há edifícios na parte central da cidade que podem ser permutados com a UFPR para que se tornem moradias para estudantes e funcionários da instituição. O prefeito disse que tem interesse nessa parceria.