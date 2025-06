Pedreira Paulo Leminski ganha Rua da Música com restaurantes renomados

A revitalização do Parque Jaime Lerner, em Curitiba, contará com um novo circuito gastronômico e cultural. Unindo a Pedreira Paulo Leminski à Ópera de Arame, a Rua da Música será inaugurada em julho com seis restaurantes, estúdio de gravação, espaços interativos e programação artística constante.

“O nascimento da Rua da Música e todas as novas atrações que traz consigo neste novo momento do Parque Jaime Lerner representam um marco histórico no coração da Pedreira Paulo Leminski e da Ópera de Arame. Curitiba acolhe, se reinventa e se projeta como referência no cenário cultural, do turismo e do entretenimento”, afirma Helinho Pimentel, CEO e sócio da DC SET no Parque.

Restaurantes para todos os gostos

Os restaurantes que compõem a Rua da Música são novas unidades de marcas já consolidadas em Curitiba. Conheça as opções a seguir:

Bar CanaBenta: Famoso pelas cachaças especiais e pela comida de boteco com clima descontraído. A nova unidade será a segunda da marca na capital.

Hamburgueria Cão Véio: Comandada pelo chef Henrique Fogaça, a casa oferece sanduíches criativos e uma carta de drinks e chopes artesanais. A nova sede aposta no rock como temática e inspiração arquitetônica.

Restaurante Ernesto Music Hall: Versão musical do tradicional Ernesto Ristorante, com pratos autorais do chef Dudu Sperandio e ambiente inspirado em jazz, blues e rock clássico.

Restaurante e Hamburgueria Mustang Sally: Une referências dos diners americanos e da culinária tex-mex em uma proposta vibrante. A nova unidade marca a estreia da marca com novo posicionamento de identidade e interiores.

Restaurante Olaria do Parque (Olá): Com vista privilegiada para a Ópera de Arame, oferece cardápio all day, com pratos do café ao jantar, embalados por trilha sonora eclética.

Restaurante Rosso: Instalado ao ar livre em frente ao palco musical, traz coquetelaria autoral e petiscos para compartilhar, em clima moderno e descontraído.

Revitalização da Pedreira

O novo complexo reforça a vocação musical e cultural de Curitiba. Com apoio de marcas como Bradesco, Heineken, Electrolux e Red Bull, o projeto posiciona o Parque Jaime Lerner como o principal parque musical do Brasil.

Modelagem 3D da estrutura montada no Espaço Kids da Pedreira. Imagem: Reprodução/André Henning Studio

Além da Rua da Música como protagonista do hall de novas atrações, entram também em operação um espaço kids com temática musical, o Mirante da Ópera, o estúdio de gravação Geração Pedreira e novos espaços de convivência. Também serão inauguradas duas novas áreas expositivas, o Espaço Paulo Leminski, com conteúdo em parceria com o Instituto Leminski e uma galeria expositiva, que traz vida à história da Pedreira Paulo Leminski.

O projeto é conduzido pela DC Set Group, empresa responsável pela concessão do parque desde 2021. As novas estruturas foram concebidas por arquitetos renomados, com destaque para Felipe Guerra, Priscila Ferstemberg, André Henning, Marjorie Litza, Cristian Burg e Felipe Ferreira. O projeto do Espaço Paulo Leminski é assinado pelo escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, com participação direta do próprio arquiteto.