Show do Guns N’ Roses Curitiba: ingressos a partir de R$ 330

Os fãs brasileiros de rock têm motivo para comemorar. Uma das bandas mais icônicas de todos os tempos, o Guns N’ Roses, acaba de confirmar cinco apresentações no Brasil entre outubro e novembro de 2025, contemplando as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A lendária formação desembarca em terras brasileiras como parte da turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

A banda, que mantém impressionantes 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify, trará sua formação clássica com Axl Rose nos vocais e piano, Slash na guitarra solo e Duff McKagan no baixo, agora acompanhados por Isaac Carpenter na bateria.

Os shows começam em 21 de outubro em Florianópolis (Arena Opus), seguindo para São Paulo no dia 25 (Allianz Parque), Curitiba em 28 de outubro (Pedreira Paulo Leminski), e Cuiabá no dia 31 (Arena Pantanal). A turnê brasileira será encerrada em Brasília, no dia 2 de novembro, na Arena BRB. Toda a produção ficará a cargo da Mercury Concerts.

Para os membros do fã-clube, haverá pré-venda exclusiva com duração de 24 horas através do site www.uhu.com. Em Curitiba, os ingressos também estarão disponíveis pelo site www.bilheteriadigital.com.br.

O Guns N’ Roses segue como uma lenda em plena atividade. Considerada a banda americana mais dinâmica e impactante da história do rock, seu álbum de estreia “Appetite for Destruction” (1987) é uma obra-prima certificada com disco de diamante, entrando para a história como o álbum de estreia mais vendido da história dos EUA e o 11° álbum mais vendido de todos os tempos em território americano.

Em 1991, a banda sacudiu o mundo com o potente combo dos álbuns “Use Your Illusion I” e “Use Your Illusion II” (7x platina), que conquistaram simultaneamente os dois primeiros lugares da Billboard 200. A turnê Not In This Lifetime… (2016-2019) ficou classificada como a 4ª turnê mais lucrativa de todos os tempos.

Com vendas totais de 100 milhões de cópias até hoje, o catálogo da banda ainda inclui outros sucessos como “G N’ R Lies” (5x platina), “The Spaghetti Incident?” (platina), “Greatest Hits” (5x platina) e “Chinese Democracy” (platina).

Serviço

Show do Guns N’ Roses em Curitiba

Data: 28 de outubro

Local: R. João Gava, 970 – Abranches

Portas: 16h

Guns N´Roses: 20h

Classificação Etária: 16 (dezesseis) anos desacompanhados. De 12 (doze) a 16 (dezesseis) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsável legal. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

INFORMAÇÕES DE VENDA

Pré-venda Fã Clube: segunda-feira, 09 de junho às 10h (24 horas)

Venda geral Online: terça-feira, 10 de junho às 10h

Venda geral Bilheteria: quinta-feira, 12 de junho às 10h

Pré-Venda Fã Clube (somente on line)

Dia 09 de junho, às 10h até 10 de junho, às 10h – www.bilheteriadigital.com.br

Venda ao público em geral:

Abertura de vendas pela Internet:

Online: Dia 10 de junho, às 10h – www.bilheteriadigital.com.br

-Parcelamento em 10x com juros, somente on line

Taxa de serviço on line 20%

Venda ao Público Geral na bilheteria: abertura 12/6

Hard Rock Café – Rua Buenos Aires, 50 – Batel

Atendimento todos os dias das 11h30 às 19h

Taxa de serviço no PDV é de 15% para pagamento em PIX e cartões de débito/crédito/

pagamento em dinheiro sem taxa de serviço.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

– Ingresso solidário mediante doação de 1Kg de alimento não perecível. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.

– Políticas de meia-entrada:

O benefício da meia-entrada se aplica aos setores Pista e Pista Premium do evento, de acordo com as regras e será concedido aos:

– Os jovens de baixa renda (pessoa com idade entre 15 e 19 anos que pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos) desde que inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (Lei 12.933/2013), necessário apresentar Identidade Jovem acompanhada de documento de identi­ficação com foto expedido por órgão público e válido em todo o território nacional;

– Os estudantes (pessoa regularmente matriculada em instituição de ensino, pública ou privada) CIE – Carteira de Identi­ficação Estudantil, expedida pela ANPG, ingressos AERGS, UNE, UBES, UEE RS, UGES e municipais ­liadas à ANPG, UNE, UBES, Diretórios Centrais dos Estudantes – DCE, Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior, conforme modelo único, nacionalmente padronizado, ou seja, que possuam os requisitos impostos pela lei, quais sejam: I – nome completo e data de nascimento do estudante; II – foto recente do estudante; III – nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV – grau de escolaridade; e, V – data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição, estão aptos a receber o benefício da meia-entrada. Só serão aceitas CIE expedidas a partir de 2024;

– As pessoas com de­ficiência (pessoa que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial); e os acompanhantes das pessoas com defi­ciência (aquele que acompanha a pessoa com de­ficiência, o qual pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal), limitado a 01 (um) acompanhante por pessoa com de­ficiência. Necessário apresentar Cartão de Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social ou documento emitido pelo INSS que ateste a aposentadoria da pessoa com de­ficiência, ambos acompanhados de documento de identi­ficação com foto expedido por órgão público e válido em todo o território nacional

– Os idosos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Necessário apresentar documento de identi­ficação oficial com foto, nome completo e data de nascimento na entrada do evento.

– Professores da Rede Pública e Particular do Estado do Paraná (Lei Estadual 15.876 de 2008): mediante apresentação do comprovante salarial referente ao mês vigente ou da Carteira Funcional emitida pela Secretaria de Educação e/ou a Instituição de Ensino Particular e, em todos os casos, de Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

– Doadores regulares de sangue registrados no hemocentro e nos bancos de sangue dos hospitais do Estado do Paraná (Lei Estadual 13.964 de 2002): mediante apresentação do documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde identificando a pessoa como doadora regular e Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

– Portadores de câncer (Lei Estadual 18.445 de 2015): mediante apresentação do atestado médico contendo a classificação internacional da doença (CID). Este documento deve ser fornecido por um profissional cadastrado no Sistema único de Saúde (SUS), expedido em até um ano antes de sua apresentação. Apresente também um Documento de Identidade oficial com foto, expedido por órgão público e válido em todo território nacional, original ou cópia autenticada.

– Mesários ou Eleitores nomeados para prestar apoio logístico em eleições, plebiscitos e referendos (Lei Estadual 21.931 de 2024): mediante certidão expedida pela Justiça Eleitoral do Paraná, comprovando o serviço prestado. A partir da nomeação, o benefício é válido por 2 anos. Não terá direito à meia-entrada o mesário ou eleitor nomeado que deixar de comparecer a qualquer um dos turnos da eleição.

– Profissionais da saúde, do sistema público e privado de saúde do Paraná, tais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, psicanalistas, odontólogos, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre outros (Lei Estadual 22.235 de 2024): mediante a apresentação de documento de identidade e, alternativamente, contracheque, carteira funcional emitida por estabelecimento público ou privado de saúde ou carteira de identificação expedida por entidade de classe.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS FORA DOS PONTOS DE VENDAS OFICIAIS DA BILHETERIA DIGITAL.

 Preços Quantidade Inteira Meia

Pista Lote 01 2000 R$ 660,00 R$ 330,00

Pista Lote 02 4000 R$ 740,00 R$ 370,00

Pista Lote 03 4000 R$ 780,00 R$ 390,00

Pista Lote 04 2000 R$ 880,00 R$ 440,00

Pista Premium Lote 01 1000 R$ 1.280,00 R$ 640,00

Pista Premium Lote 02 5000 R$ 1.360,00 R$ 680,00

Pista Premium Lote 03 2000 R$ 1.440,00 R$ 720,00

Camarote Lote 1 300 R$ 1200,00

Camarote Lote 2 1700 R$ 1500,00

Camarote

– Open Bar e Open Food (Água, cerveja, refrigerante, suco, drinks, whisky e vodka);

– Espaço coberto e elevado com visão privilegiada do palco;

– Acesso a área reservada frente ao palco;

– Acesso exclusivo;

– Banheiros exclusivo;

*(acesso permitido somente para maiores de 18 anos)

**(setor com acessibilidade)

Pista Premium

– Espaço frente ao palco com visão privilegiada;

– Acesso exclusivo;

– Bares e banheiros exclusivos.

*(setor com acessibilidade)

Pista

– Espaço atrás da pista premium

– Fácil acesso a bares, alimentação e banheiros.

*(setor com acessibilidade)