Grandes shows no litoral

De 6 a 12 de junho, Matinhos/PR será o centro da diversão no litoral paranaense! A tradicional rotatória da avenida se transformará em um verdadeiro palco a céu aberto, recebendo uma superestrutura com gastronomia variada, segurança reforçada e uma programação musical de peso!



📍 Local: Rotatória da Avenida – Matinhos/PR



📅 Data: 6 a 12 de junho (quinta-feira)



🎤 Shows nacionais e locais – Entrada gratuita!



Prepare-se para vibrar com artistas consagrados da música brasileira e talentos locais. Confira a programação:

• 06/06 (sex), 22h – Munhoz & Mariano

• 07/06 (sab), 22h – US Agroboy

• 08/06 (dom), 18h45 – Bandas Locais

• 09/06 (seg), 22h – Rosa de Saron

• 10/06 (ter), 21h – Trazendo a Arca

• 11/06 (qua), 22h – Marcos & Belutti

• 12/06 (qui), 22h – Banda da Polícia Militar do Paraná



Praça de Alimentação: Delícias para todos os gostos, com opções gastronômicas variadas!

Segurança garantida: A Polícia Militar estará presente durante os 7 dias de evento, além de equipes de saúde prontas para qualquer emergência.

Aniversário de Matinhos – 12 de junho

No dia 12, data em que Matinhos celebra oficialmente mais um ano de história, a programação começa cedo com atos cívicos:

• 08h – Hasteamento da bandeira, na Praça Central (em frente à Igreja Matriz de São Pedro)

• 09h – Desfile cívico na Avenida Atlântica, próximo ao Pico

Rua Pastor Elias Abraão, nº 22 – Centro – Matinhos/PR

Informações: 0800 3971 600 (705)

Venha celebrar com a gente! Uma semana de música, cultura e orgulho por Matinhos!

