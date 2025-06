Suspeito de aplicar golpe de R$ 20 mil em idoso é preso na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (06), a Guarda Municipal de São José dos Pinhais prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em idosos durante uma ação no bairro Rio Pequeno, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acusado teria cometido golpes do bilhete premiado em Curitiba.

Na quarta-feira (04), um idoso de 86 anos, morador de Curitiba, perdeu cerca de R$ 20 mil por causa do golpe. Durante a ação criminosa, câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito e um comparsa acompanham a vítima até uma agência bancária para sacar o dinheiro.

As áreas de inteligência da Guarda Municipal conseguiram identificar o autor dos golpes. Durante a operação, a equipe prendeu o suspeito no momento em que ele saía de casa em um veículo carregado com malas. A suspeita é de que ele tentava deixar a cidade após a repercussão dos casos.

Embora ainda não houvesse mandado de prisão expedido no Paraná, o homem já era conhecido das autoridades pela prática desse tipo de crime. Ele possuía um mandado de prisão ativo emitido pelo Estado de São Paulo e já havia sido preso em flagrante em uma ocorrência semelhante, em novembro de 2024, também em Curitiba.