Circo Rhoney Espetacular chega a Curitiba com ingressos a partir de R$ 10

A piazada de Curitiba e região tem um motivo a mais para comemorar neste fim de semana. Nesta sexta-feira (6), o Circo Rhoney Espetacular estreia no Parque Náutico, com apresentação marcada para às 20h30. E o melhor: o circo foi selecionado por meio de edital e faz parte do projeto Praça do Circo da Prefeitura.

Quem quiser conferir o espetáculo durante a temporada tem várias opções: de quarta a sexta-feira, às 20h30; e sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos já estão à venda no local, com valores que variam conforme o setor. Na área VIP, a entrada inteira sai por R$ 50; na Central, R$ 40; e na Lateral, R$ 30. Já a meia entrada na área VIP custa R$ 25; na Central, R$ 20; e na Lateral, R$ 15. Para a criançada de até 10 anos, o valor é camarada: R$ 10.

E tem mais! As escolas públicas e instituições da Prefeitura podem conseguir ingressos gratuitos. “A contrapartida da companhia circense é determinada pelo decreto e pela lei, que estabelecem que ela deve ofertar 10% dos ingressos dos espetáculos para serem distribuídos entre as instituições públicas, como escolas e Cras que tiverem interesse”, explicou Jane D’Avila, coordenadora de Linguagem Circense da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Para garantir essa gratuidade, as instituições precisam agendar a participação pelo e-mail circositinerantes@curitiba.pr.gov.br e programar o dia e horário disponível.

Circo Rhoney tem uma baita história

O Rhoney Espetacular carrega uma história e tanto! É descendente direto do primeiro circo do Paraná, que deu origem ao Fantástico Circo Áurea na década de 1960 – esse circo rodou o Brasil inteiro por 50 anos! Depois que encerrou as atividades, a família de circenses se espalhou e cada ramo montou o seu próprio grupo para espalhar a magia do circo pelo país.

Debaixo da lona montada no Parque Náutico, o público vai encontrar de tudo: mágica, malabarismo, palhaçada (essa é sempre garantia de risada!), o globo da morte que se divide em duas partes com os motociclistas em movimento, e até um King Kong de nove metros de altura, entre outras atrações.

Vale destacar que a Praça do Circo é um projeto inédito no país, criado para acomodar circos nacionais de médio porte em espaços públicos de Curitiba. Foram preparadas áreas em dois parques da cidade – o Náutico e o Barigui – para receber essas companhias, que são selecionadas por meio de edital da Fundação Cultural.

Serviço: Circo Rhoney Espetacular

Estreia: sexta-feira (6/6), às 20h30

Local: Praça do Circo Parque Náutico (Av. Marechal Floriano Peixoto, 12.205 – Boqueirão)

Horários: de quarta a sexta, às 20h30. Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30

Ingressos: de R$ 15 (meia-entrada) a R$ 50 (inteira), conforme o setor. Crianças até 10 anos pagam R$ 10.

Classificação livre

Informações na rede social do circo ou pelo fone 41 99755-8700

