BR-277, no litoral, é interditada parcialmente após queda de talude

A BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, foi interditada parcialmente na tarde desta sexta-feira (06) após o registro de queda de talude no local. A interdição preventiva ocorre no km 43.

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o bloqueio é na faixa 2 e no acostamento da rodovia, na pista sentido litoral do Paraná. A área segue sendo monitorada pelas equipes da concessionária.

Na noite desta sexta não há registro de lentidão no local. A orientação aos motoristas que passam pelo trecho é que respeitem a sinalização.