Paraná tem alerta para chuva intensa neste sábado; veja como fica em Curitiba

O sábado (07) vai ser de tempo nublado e chuva no Paraná. A instabilidade pode provocar tempestade em várias regiões, incluindo Curitiba e Litoral. Um alerta amarelo está vigente para as 399 cidades do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com esse comunicado, o alerta inicia ao meio-dia de sábado e segue válido até às 12 horas de domingo (08). A chuva pode ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h), e queda de granizo. Ainda pode ter risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Esse aviso tem também relação com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). “Manhã de bastante nebulosidade sobre o Paraná. Céu nublado na maioria das cidades do estado e pouca oscilação das temperaturas. Existem poucas áreas com sol e também chuvas bem isoladas. No entanto, é a partir da tarde que o tempo passa a ficar mais instável nas regiões paranaenses e a chuva aparece em mais municípios”, informou o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Dicas para evitar problemas com a tempestade

Vale ficar atento com a tempestade. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, e por fim, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

